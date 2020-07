Genoa, preparazione intensa per la sfida con il Torino

Meno due alla sfida con il Torino, reduce dalla sconfitta con l’Inter. Dopo la ripresa di ieri, a singhiozzo, con il gruppo sottoposto a programmi differenziati, ecco la ciliegina di una seduta normale, incentrata sulle nozioni per lo scontro diretto coi granata. Un allenamento di quelli allenanti, dunque, e non solo di scarico o rifinitura. Per il coach rossoblù, Didi Nicola, il tempo di introdurre schemi, dare ritmo e calare in tavola gli assi dalla manica. Occhi puntati su capitan Criscito, già rientrato parzialmente, così come sugli altri in recupero da acciacchi. Prima dell’allenamento lo staff radunerà il team, stimolato dal successo con la Spal, davanti allo schermo per analisi e aggiornamenti. Mercoledì la squadra raggiungerà il capoluogo piemontese dopo la seduta della vigilia in calendario al “Gianluca Signorini”.