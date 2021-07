Genoa, preparazione ed amichevole in vista contro il Mainz

Archiviati i test contro i dilettanti del Fc Stubai (5-0) e contro una selezione del Wacker Innsbruck (4-1) alla Sportplatz di Neustift, sede degli allenamenti per il ritiro estivo, sotto con la terza uscita stagionale per il team. Sempre sulla via della preparazione pre-campionato, tracciata da mister Ballardini e dallo staff. Sabato alle ore 17:30, alla Mewa Arena di Magonza, il Grifone affronterà in amichevole il Mainz 05, dodicesimo nell’ultima Bundesliga. La comitiva rossoblù lascerà Genova sabato mattina per fare poi immediato ritorno in nottata, a bordo di un volo charter per e da Francoforte. La partita verrà trasmessa in diretta da Sky Sport sul canale 203. Innovativa la formula. Sono previsti infatti quattro tempi della durata di 30 minuti l’uno.