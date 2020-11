Genoa, preparativi per la ripresa di campionato

Poco meno di due settimane continuative di lavoro, senza partite ufficiali e, si spera, senza ulteriori contrattempi.

Un miraggio rispetto al recente passato per le note vicende. Si apre una nuova parentesi al Centro Signorini, funzionale ad addentrarsi nei risvolti del lavoro e reinserire nel gruppo qualche elemento, in attesa di novità come il ritorno alla negatività di Zapata. Da giorni Shomurodov e Zappacosta hanno ripreso a correre e sostenere attività sul terreno di gioco. Un segnale incoraggiante in direzione del loro ritorno. Al netto dei giocatori che hanno lasciato Genova per aggregarsi alle nazionali, altri non sono partiti alla fine. E’ il caso per esempio di Czyborra, Lerager e Males.