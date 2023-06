Genoa, preparativi per il ritiro estivo in Val di Fassa

Genoa, life-style e turismo. Le operazioni per la ‘pre-season’, il ritiro che la squadra effettuerà in Trentino dal 10 luglio per due settimane, sotto traccia sono già iniziate.

A inizio settimana partiranno per la Val di Fassa le prime staffette per una serie di sopralluoghi. Una delegazione qualificata. Una visita logistica per oliare i preparativi e prendere confidenza, con il supporto di Apt, con le strutture ricettive in uso al team e per i Genoa Camp. L’entusiasmo per il ritorno in Serie A si sta riflettendo nelle adesioni dei genoani, pronti a trascorrere le vacanze tra le meravigliose Dolomiti e non perdersi i primi passi del nuovo Genoa. Tre le amichevoli. Migliaia i pernottamenti prenotati e, il trend, è segnalato in crescita. Il tour operator è Gioco Viaggi in via Corsica (010-8970301 – www.giocoviaggi.com/genoa/ – genoa@giocoviaggi.com).