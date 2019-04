Genoa, Prandelli festeggia le 500 panchine con i club

Domenica allo stadio Mazza di Ferrara mister Prandell toccherà il traguardo delle 500 panchine ufficiali con club italiani coppe comprese.

Per l’ex ct della Nazionale sarà la ventesima presenza alla guida tecnica del Grifone, essendosi insediato proprio nel match di andata con i biancazzurri terminato a Marassi con il risultato di 1-1. Dopo l’allenamento in programma oggi la squadra lascerà Genova per raggiungere la sede del ritiro in Emilia, per una partita in cui conta muovere la classifica per la lotta salvezza. La rifinitura di sabato sarà infatti svolta in loco.