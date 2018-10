Genoa, Piatek scatenato segna anche in Nazionale

Piatek non si toglie più la malattia del gol, anche se non ha addosso la casacca rossoblù del Grifone. Il giocatore capocannoniere della Serie A si è sbloccato questa sera anche in Nazionale, con il gol messo a segno in avvio di match contro il Portogallo.

Alla fine hanno vinto i portoghesi (3-2), ma per il capocannoniere della serie A si tratta del 14esimo gol in gare ufficiali da inizio stagione: 9 in campionato, 4 in Coppa Italia e appunto 1 in Nations League. Domenica, con la sua Polonia, Piatek sfiderà l’Italia.

In merito alle voci di mercato che lo stanno coinvolgendo, lo stesso presidente della Federcalcio polacca, Zibi Boniek, ha detto così, parlando di lui: «Se mi chiedesse un consiglio, gli direi di giocare 2 anni al Genoa… poi può anche andare dove gli pare».

fc