Genoa, Perin scalpita: Di nuovo in campo

Potrebbe tornare ad essere disponibile il portiere Perin che scalpita per sfidare la sua ex squadra Juventus.

“Di nuovo in campo” ha scritto il portiere rossoblu sui social. E subito sono spuntati su Instagram gli applausi del suo compagno di squadra danese Lukas Lerager. Da verificare se il tecnico potrà recuperare qualche giocatore per i prossimi due match ravvicinati con Juve e Milan. Soprattutto in difesa la situazione è in emergenza visto che solo Bani, Goldaniga e Masiello sono disponibili.