Genoa, Pandev: Orgoglioso di giocare qui

Ore febbrili in casa di Goran Pandev. Mister Triplete si sta scaldando per accogliere un nuovo, imminente arrivo in famiglia.

Come i comuni mortali si sta moltiplicando per volare da una parte all’altra. Ospedale, abitazione, campo. In attesa del lieto evento, la dedica è pronta in caso di gol con il Torino. Un’altra chicca in una stagione da incastonare dentro una carriera in cui ha vinto tutto. Eppure ha mantenuto un’umiltà fuori concorso. Che lezione! Forse anche per questo è amatissimo dai compagni. Vincitore del Premio di Rossoblù dell’Anno con il plebiscito nelle votazioni di “Stelle nello Sport”. La sua brilla nei colpi di classe. In una verve ritrovata con un impegno speciale e gli straordinari in palestra.

In vista dell’ultima sfida di campionato, Goran fa un consuntivo e spedisce un messaggio alla tifoseria del Grifone. C’è posta per voi. “Grazie genoani per il calore con cui ci avete sostenuti in casa e in trasferta. Ci avete fatti nuotare in un mare di positività anche quando le cose non andavano bene. Un atteggiamento che fa onore a una tifoseria che invidiano in tanti. Giocare a Marassi è sempre bello. Un grazie particolare lo diciamo a chi ha compiuto lunghi viaggi per le gare fuori casa. Sarebbe magnifico chiudere con una vittoria. Con il Torino penso che sarà una partita spettacolare. Si affronteranno due squadre con la testa libera, senza acqua alla gola”.