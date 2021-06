Genoa, Pandev e tutti i suoi record

Un record tira l’altro. Come le ciliegie. Chi, se non lui? Goran Pandev. La collana di primati al collo si allunga con altre prodezze. Pregasi aggiornare. Primo giocatore della Repubblica della Macedonia del Nord, ad andare in gol al Campionato Europeo. Nel match contro l’Austria. Tra un mese saranno 38, vabbè. Recordman di presenze in Nazionale (120), e primatista di reti (38). Era toccato a lui sigillare, con il gol-vittoria, la qualificazione alla kermesse nella finale-play-off in casa della Georgia (1-0). Era il 12 novembre. Il timbro sulla prima, storica partecipazione della Macedonia del Nord. Per sei stagioni, su ventuno da professionista, è stato eletto calciatore macedone dell’anno nei campionati stranieri. Con 101 marcature (28 in rossoblù) è il quinto giocatore più prolifico in attività in Serie A. Oggi per ‘Goghi’ è giornata di recupero. Martedì allenamento, mercoledì rifinitura. Giovedì c’è il match con l’Ucraina. Vuoi vedere che… E chi, se non lui?