Camera di Commercio finanzia la digitalizzazione delle PMI

Nuovo bando voucher digitali I 4.0 2021 del progetto nazionale Punto Impresa Digitale e delle attività previste dal Piano Transizione 4.0.del MISE

La Camera di Commercio di Genova, tramite il PID Punto Impresa Digitale, mette a disposizione 160mila euro per finanziare la consulenza, formazione e acquisto di nuove tecnologie. Il finanziamento è indirizzato alle micro, piccole e medie imprese che investono per digitalizzare la propria impresa.

Le domande per il finanziamento sono in vigore dal 15 al 30 giugno 2021. Il valore massimo dei singoli voucher è di 3mila euro a impresa, pari al 70% delle spese ammesse ed realmente sostenute. Sono previsti mille euro per le imprese che presentano progetti green oriented, quelle del turismo, quelle che presentano servizi e prodotti collegati al turismo.

Le spese per servizi di consulenza e/o formazione devono rappresentare almeno il 30% dei costi ammissibili, mentre l’acquisto di beni e servizi strumentali deve rientrare entro il limite del 70% dei costi ammissibili. Non possono presentare la domanda le imprese a cui sono stati già erogati contributi sul “Bando voucher digitali I4.0” degli anni 2019 e/o 2020.



Le imprese della provincia di Genova che vogliono partecipare al Bando Voucher I4.0 2021 dovranno inoltrare le domande, firmate digitalmente, tramite il portale Web Telemaco dalle ore 9:00 del 15 giugno alle ore 21:00 del 30 giugno 2021. Si consiglia di allegare già in fase di domanda il Selfi4.0, che può essere effettuato in autonomia accedendo al Cassetto Digitale dell’Imprenditore. ABov

Ulteriori informazioni nella pagina dedicata o contattando Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Genova. Sul canale YouTube camerale è pubblicato il video di presentazione.