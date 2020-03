Genoa, Pandev: Abbiamo vinto meritatamente

“E’ una vittoria importante, in un momento particolare. Mister Nicola ha tenuto alta la tensione e siamo riusciti a vincere meritatamente contro una grande squadra”. Un sigillo per mettere la firma sulla vittoria del Grifone al Meazza con il Milan e raggiungere quota sette centri in campionato, raggiungendo capitan Criscito nella classifica dei marcatori del Grifo. Record con la maglia del Genoa. Bisogna tornare alla stagione 08/09 per vedere un bottino maggiore (9). Goran Pandev, una seconda giovinezza in rossoblù. Con la tranquillità e l’esperienza di un campione navigato. “Abbiamo giustamente pensato solo al campo, perché non è compito nostro decidere se giocare o meno. Dobbiamo solo restare uniti, sereni e calmi”.