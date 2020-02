Genoa, oggi ripresa degli allenamenti

Giornata di riposo per la squadra dopo la prova con la Lazio, salutata dall’ovazione della tifoseria nonostante la sconfitta.

In attesa delle determinazioni del Governo, e delle ripercussioni per il prosieguo del campionato, mister Nicola, presente oggi a Villa Rostan per fare il punto, ha dato appuntamento ai giocatori martedì per la ripresa. Si apre una settimana di riunioni in ambito istituzionale per la ‘governance calcistica’, con le squadre appese alle decisioni per calibrare l’attività. Dopo aver scontato la squalifica, per la prossima partita torna disponibile Sturaro. Non sono previsti turni di stop per decisioni del giudice sportivo. Nel pomeriggio a Lione, Radovanovic verrà sottoposto a intervento al ginocchio infortunato.