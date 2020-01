Genoa, oggi lavori misti per preparare la Roma

Mix di lavori concentrati per il gruppo al secondo giorno di allenamenti verso la sfida con la Roma.

Si gioca domenica allo stadio Ferraris con inizio alle 18. Conclusa la riunione per la disamina del match precedente, i giocatori hanno guadagnato il terreno per approfondire i concetti introdotti ieri da mister Nicola. In un campo di dimensioni ridotte gli addestramenti di natura tattica, per entrambe le fasi di gioco, sono stati alternati a esercitazioni tecniche, partitelle di collaudo e integrazioni fisiche. La pioggerella (le condizioni meteo sono date in miglioramento nel fine settimana) non ha disturbato il programma portato a termine degli stessi presenti ieri, e seguiti a bordo campo dal ds Marroccu. Nel primo pomeriggio la squadra ha poi lasciato l’impianto. Appuntamento alla sessione di giovedì.