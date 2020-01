Samp, secondo allenamento settimanale per preparare la Lazio

Secondo allenamento settimanale per la Sampdoria in vista della trasferta di sabato a Roma. Dopo un’apertura di mattinata con seduta video in sala riunioni con Claudio Ranieri e lo staff, la squadra si è spostata sul campo 1 del “Mugnaini” dove è stata sottoposta ad esercitazioni tecnico-tattiche finalizzate alla preparazione della gara con la Lazio.

Singoli. Solo due calciatori presenti a Bogliasco non hanno lavorato con i compagni: Fabio Depaoli (personalizzato di recupero in palestra) e Gastón Ramírez (individuale in palestra e sul campo). Come concordato con lo staff medico-fisioterapico blucerchiato, Alex Ferrari prosegue il percorso riabilitativo tra Modena, dove risiede, e Bologna, dove è stato operato. Permesso per Jeison Murillo.