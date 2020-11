Genoa, oggi la ripresa degli allenamenti a Pegli

Una ripartenza tecnica per la squadra alla ripresa delle sedute giornaliere. Domenica si torna in campo a Udine, uno scontro diretto classifica alla mano. I preamboli atletici al ‘Signorini’, dopo i riscaldamenti facoltativi in palestra, hanno portato a temperatura il programma per l’introduzione del pallone. Esercitazioni per il gruppo, lavoro mirato per i portieri. Poi schemi e partita in cui scavare le direttrici di gioco e azionare lo scudo in fase difensiva. Tanta foga mista a belle giocate da una parte (bianchi) e dall’altra (arancioni). Incitamenti e correzioni di mister Maran sono risuonati di continuo, la carica con cui il Grifo sta muovendo i passi per la preparazione. Come se iniziasse un nuovo torneo, dopo l’alta marea in cui si è navigato. Terapie fisiche e mediche per capitan Criscito rientrato in anticipo dal ritiro degli Azzurri sette giorni fa. Altro allenamento in gruppo per Sturaro.