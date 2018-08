Genoa, numeri e statistiche della rosa del Grifone

Nuovo il campionato, nuova la squadra, nuove le ambizioni. E’ un Genoa profondamente rinnovato dopo il maquillage di una campagna acquisti scoppiettante come non si vedeva da anni.

Per quello che a livello tattico passa come il campionato più difficile del mondo, considerato pure il grado di preparazione dei tecnici italiani, sempre più richiesti per le panchine dei top club europei, il Grifone schiera nella rosa un mix di giovani in ascesa ed elementi collaudati. La conoscenza delle trappole che la Serie A Tim dissemina può fungere da valore aggiunto.

Spulciando nell’elenco dei giocatori che hanno più presenze in A, guida la classifica l’inarrivabile Goran Pandev con 384 (81 gol), seguito da Federico Marchetti con 229 e Nicolas Spolli con 189 (6 reti). Il podio è loro. Al quarto posto Domenico Criscito con 124 (5), reduce da 7 anni in Russia. Poi Caldeira Romulo con 112 (11), Ervin Zukanovic con 104 (5), Oscar Hiljemark con 82 (6), Darko Lazovic con 69 (2), Gianluca Lapadula con 55 (14), Luca Mazzitelli con 38 (1), Davide Biraschi con 30, Daniel Bessa con 28 (3), Pedro Pereira con 27, Stephane Omeonga con 19, Raniere Sandro con 14, Iuri Medeiros con 11, Nicola Dalmonte con 4, Andrea Favilli e Andrei Radu con 1.