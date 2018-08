Rinvio Milan-Genoa, i termini di rimborsi dei biglietti

A seguito del rinvio di Milan-Genoa, disposto dalla Lega Serie A dopo il tragico crollo del ponte Morandi nella città di Genova, AC Milan informa che tutti i biglietti emessi per la gara del 19 agosto rimangono validi per la gara di recupero, prevista per mercoledì 31 ottobre (orario ancora da definire). Eventuali cambi nominativi già effettuati per la gara del 19 agosto rimarranno validi.

Per coloro che non potranno partecipare al recupero della partita, è offerta la possibilità di chiedere il rimborso del biglietto, a partire da giovedì 23 agosto e fino a giovedì 30 agosto p.v.. Le modalità di presentazione e ottenimento del rimborso variano a seconda del punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto.

Per acquisti presso Punti Vendita fisici (Casa Milan, rivendite TicketOne e filiali BPM): restituire, nei tempi indicati, i biglietti in originale presso lo stesso punto vendita dove sono stati acquistati. Una singola persona potrà chiedere il rimborso di massimo 4 biglietti, il rimborso sarà effettuato in contanti al portatore. È consigliabile che il richiedente sia uno degli intestatari dei biglietti per cui si chiede il rimborso, ma non è vincolante.

Per acquisti effettuati online sul sito Ticketone.it: tutti coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito TicketOne o telefonicamente tramite i Call Center TicketOne riceveranno all’indirizzo indicato in fase d’acquisto l’e-mail del Customer Care di TicketOne contenente tutte le modalità specifiche per il rimborso. Chi non dovesse riceverla o avesse bisogno di ulteriori informazioni è pregato di utilizzare il form ”Contattaci” che si trova all’indirizzo https://www.ticketone.it/help.

Per acquisti effettuati online sul sito ufficiale del Milan, tickets.acmilan.com: inviare una mail di richiesta rimborso, nei tempi indicati, all’indirizzo rimborsi@acmilan.com inoltrando la mail di conferma ordine (contenente il codice dell’ordine) e i PDF dei soli biglietti che si desidera annullare. È possibile richiedere l’annullo parziale di un ordine. Una singola persona potrà chiedere il rimborso di massimo 4 biglietti. Il rimborso dell’importo sarà effettuato indicativamente entro 30 giorni dalla ricezione della conferma di presa in carico della richiesta, mediante riaccredito in automatico della cifra sulla carta di credito utilizzata per il pagamento dell’ordine originario.

Per ogni chiarimento in merito alle modalità di richiesta rimborso è a disposizione il call center Milan allo 02.62284545 (attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00).