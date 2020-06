Genoa, Nicola: brutto giocare senza tifosi

Il tecnico del Genoa Nicola commenta la ripresa della Serie A.

“Niente scusanti, niente preoccupazioni. È una sfida da affrontare senza timori, per centrare il nostro obiettivo. E con la curiosità di vedere se qualcuna delle novità potrà essere una piacevole scoperta per il futuro”.

“Giocare senza i nostri tifosi non sarà piacevole, lo abbiamo già sperimentato a Milano quando abbiamo esultato per la vittoria immaginandoceli. Li sentiamo vicini a noi e non è bello giocare senza la loro carica. Però siamo professionisti, dobbiamo fare il nostro lavoro con passione. Il bambino quando gioca a pallone lo fa per il divertimento, non per la gente che ha intorno. Vorremmo avere i nostri tifosi con noi ma per ora non è possibile”.