Genoa, Natale riporta Pandev a disposizione

Mattinata di lavoro nella nuova palestra del ‘Signorini’ per Goran Pandev al centro sportivo del Grifone. Dopo avere scontato i turni di squalifica assegnati in seguito al rocambolesco match con il Lecce, il nazionale macedone tornerà a disposizione per l’esordio nel nuovo anno. In vista della ripresa dei lavori i giocatori si stanno tenendo in attività, com’è prassi durante i periodi consegnati alle feste, per rispondere presenti all’adunata generale. Tra oggi e domani è previsto il loro rientro per fare il punto e poi ripartire con gli allenamenti che porteranno alla sfida con il Sassuolo al Ferraris. Partire con il piede giusto, va da sé, sarebbe importantissimo sia per la classifica che per il morale.