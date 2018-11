Genoa-Napoli, tutto il mondo collegato al Ferraris

Paesi di tutto il mondo collegati per la diretta televisiva (in Italia solo su Dazn) con troupe presenti in forze allo stadio Ferraris.

Giornalisti in tribuna stampa per organi d’informazione della Bosnia, Mongolia, Russia, Ucraina e Polonia. Osservatori in tribuna accreditati per diversi club inglesi e non solo. Una partita ad alto tasso d’internazionalità quella di sabato con il Napoli. Riflettori accesi su una gara tanto difficile quanto stuzzicante.

Ci sono tutti gli ingredienti per un match importante e per un’atmosfera speciale, come genoani e napoletani garantiscono quando le strade delle squadre e delle tifoserie si incrociano. Dalla festa comune in Piazza De Ferrari per l’ultima, storica promozione celebrata a braccetto nel giugno del 2007. A tutti i viaggi sull’asse Napoli-Genova (e viceversa) di questi anni, con un mucchio di iniziative a immortalare i sentimenti di amicizia e rispetto. Trofie al pesto e pizza napoletana.