Problemi per il traffico a Genova complice la pioggia | Aggiornamento

Disagi per il traffico questa mattina a Genova complice la pioggia. La polizia locale ha chiuso via 30 Giugno dopo i segnali di allarme provenienti dai sensori posizionati sui monconi di ponte Morandi. La conseguenza è stata immediata con via Borzoli e via Perlasca che si sono intasate di mezzi.

Dopo circa un’ora, via 30 Giugno è stata riaperta e il traffico ha ripreso lentamente a scorrere.

Qualche allagamento si è registrato a Pegli e Multedo, dove il sottopasso è rimasto allagato.

Disagi anche in via Pallavicini a Rivarolo per un semaforo. Rallentamenti anche in autostrada attorno al nodo genovese e nell’area portuale in ingresso a Genova.

Aggiornamento. Ora la situazione sta migliarando. Si segnala come il traffico in Sopraelevata sia fluido.