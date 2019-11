Genoa, Motta: Buona prestazione, meno il risultato

Equilibrio nel primo tempo, vicini al colpo grosso nel secondo. E’ mezzo pieno o vuoto il bicchiere di mister Thiago Motta alla fine? “Abbiamo fatto molto bene su un campo difficile. Li abbiamo messi dietro in diverse fasi. I centrocampisti avevano la possibilità di entrare dentro per fare gol. Nella seconda parte abbiamo cambiato assetto e spinto con più convinzione. Abbiamo la nostra idea di gioco, non era facile oggi trovare spazi contro avversari così chiusi, ma abbiamo cercato di costruire. Peccato per le palle gol non concretizzate, sono molto felice per il ritorno di Sturaro e di ciò che abbiamo dimostrato sul campo contro una squadra come la loro, ben organizzata”.