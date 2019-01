Genoa-Milan, Piatek squalificato e vicino all’addio

Prima l’abbraccio con i tifosi venuti al ‘Signorini’ per commemorare la perdita di Federico, grande tifoso del Genoa, scomparso prematuramente sabato in un incidente stradale. Momenti toccanti, di profonda commozione, sugli spalti e sul terreno di gioco. Poi la seduta di rifinitura effettuata sotto un bel sole, con lunghe prove orchestrate da mister Prandelli e dal vice Pin. Ripassi, azioni. Esercitazioni sui calci da fermo, sotto lo sguardo del ds Donatelli. E’ lunga anche in casa rossoblù la lista degli assenti in quella dei convocati (Hiljemark, Lapadula, Marchetti, Mazzitelli, Medeiros, Piatek, Sandro). Prima convocazione per Pezzella, il cui tesseramento è in perfezionamento. Dalla Lega è attesa l’ufficialità. Jandrei invece non è a disposizione.

Convocati: Gunter (3), Criscito (4), Lisandro Lopez (5), Romulo (8), Kouamé (11), Pezzella (13), Biraschi (14), Romero (17), Rolon (18), Pandev (19), Lazovic (22), Russo (23), Bessa (24), Vodisek (25), Dalmonte (26), Pereira (32), Lakicevic (33), Favilli (39), Veloso (44), Zukanovic (87), Radu (97).