Genoa-Milan, attiva la prevendita per il Ferraris

E’ iniziata al Ticket Office del Genoa Museum and Store, in via al Porto Antico 4 (10-19, giornata di chiusura lunedì) la prevendita dei biglietti per la partita con il Milan, anticipata alle ore 15 di lunedì 21 gennaio per disposizioni dell’O.N.M.S.

I biglietti sono inoltre disponibili presso le ricevitorie Ticketone e on-line sul sito ticketone.it

Questi i prezzi base dei titoli di accesso (*tariffa Under 16): Tribuna Inferiore Centrale: 80 euro (40), Distinti: 30 euro (15), Gradinata Sud: 20 euro (10), Settore 5: 20 euro (10), Settore Ospiti: 25 euro (15).