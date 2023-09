Genoa, mercato infinito: sogno Papu Gomez

Nonostante il mercato chiuso il Genoa sogna un altro colpo proveniente dagli svincolati: il Papu Gomez.

Alejandro “Papu” Gomez poche settimane fa ha rescisso il suo contratto con il Siviglia. Il fantasista argentino ex Atalanta era seguito da diversi club arabi, ma al momento non è stato trovato nessun accordo per il suo trasferimento. Per Gomez si è aperto anche uno spiraglio per un possibile ritorno in Italia, che lui ha tanto amato e dove ha incantato con le sue giocate.

Sono diversi i club di Serie A che vorrebbero Gomez per rinforzare il proprio reparto offensivo. Tra questi c’è il Torino, dove ritroverebbe l’ex compagno Duvan Zapata, ma anche le neopromosse Frosinone e Genoa che sognano il colpo da novanta.