Genoa, mercato ancora aperto: caccia allo svincolato Beric

Il Genoa è pronto a pescare dal mercato degli svincolati per rinforzare la propria rosa: ecco gli ultimi aggiornamenti su questa trattativa.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, l’attaccante Robert Beric è nel mirino del Genoa. La società rossoblù è mettere a segno questo colpo in attacco per rinforzare ulteriormente il parco attaccanti del club che vede in rosa elementi già validi come Destro e Piccoli.

L’esperienza di Beric, trenta anni, potrà far a caso di questo Genoa che è in lotta per la salvezza ed è reduce da un buon pareggio sabato scorso nel match contro la Roma.

Calciomercato Serie A, Beric verso il Genoa: ecco la situazione