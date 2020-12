Genoa, Maran vicino all’esonero: pronto il Ballardini-quater

La sconfitta contro il Benevento potrebbe rappresentare il capolinea della sfortunata avventura di Maran al Genoa.

Un’esperienza nata in un contesto difficile con un cluster di Covid che ha falcidiato l’intera rosa a disposizione del tecnico Trentino.

Al termine della sfida del Vigorito il tecnico rossoblu non si è presentato in sala stampa ed è in corso un confronto con la dirigenza per capire il futuro il vista del derby di mercoledì contro lo Spezia al Picco che rappresenta già un match salvezza.

Il Genoa abulico visto in Campania non è piaciuto al presidente Preziosi che vorrebbe dare la svolta.

Il presidente avrebbe già un accordo verbale con l’ex tecnico Ballardini, amato dalla piazza ma che aveva lo scorso anno rifiutato per dissidi proprio con il patron rossoblu, ma che stavolta avrebbe dato l’ok per la sua quarta avventura in Liguria.

Sullo sfondo c’è il ritorno di Nicola molto amato dalla piazza e Semplici ma il ravennate è in pole. Il destino di Maran sembra già segnato.

