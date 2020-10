Genoa, Maran recupera un pokerissimo di giocatori

Sui campi del ‘Signorini’ mister Maran ha diretto la seconda seduta di allenamento settimanale, la prima aggregati al gruppo, per i giocatori più utilizzati nella sfida contro l’Hellas. A breve lo staff tecnico, al netto delle valutazioni da effettuare sulle loro condizioni, riaccoglierà al ‘Signorini’ i giocatori risultati negativi dagli ultimi accertamenti per un inserimento graduale. Tra questi Cassata, Criscito, Destro, Lerager e Zappacosta. Una boccata di ossigeno in vista del concentramento di impegni, tra partite di campionato, recupero e Coppa Italia, a cui la squadra è attesa a breve. Il programma proseguirà giovedì con una seduta per preparare le prossime sfide.