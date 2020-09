Genoa, Maran: Creare alchimia tra vecchi e nuovi

Creare le fondamenta aspettando di sistemare anche il tetto. C’è il cartello dei lavori in corso, come per tutte le squadre, al Centro Sportivo Signorini. A tre settimane dall’insediamento, il tecnico Rolando Maran ha le idee chiare sul da farsi ed esercita il suo proverbiale buon senso. “Solo attraverso il lavoro possiamo conquistare stima e rispetto” racconta nell’intervista pubblicata nell’edizione odierna dalla Gazzetta dello Sport. “Attraverso gli allenamenti possiamo tracciare la strada da percorrere. Le cose non vengono mai per caso, te le devi andare a sudare. Soltanto così, se hai una base solida, puoi affrontare poi meglio le difficoltà. Puntiamo a costruire un mosaico vincente e a trovare l’alchimia tra chi c’era e i nuovi innesti. Dipende da quanto saremo abili affinché ciò avvenga nel minor tempo possibile. Il mercato chiude tra tre settimane”.