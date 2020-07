Genoa, l’ex Juric: Domenica giocheremo con massimo impegno

Il Genoa ieri ha fatto harakiri perdendo a Sassuolo e, complice la vittoria del Lecce, si giocherà tutto contro l’ex Juric.

“Vogliamo fare una partita come tutto l’anno e questo è il mio obiettivo. Il resto non mi interessa”. Queste le parole di Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona che domenica si troverà di fronte il “suo” Genoa avendo la possibilità di mandarlo in Serie B. Ai rossoblù servono infatti i tre punti per avere la certezza di restare in Serie A, altrimenti dovrà sperare in un non successo.

Dichiarazioni oneste e corrette che fanno tremare i tifosi del Grifone in vista di domenica.