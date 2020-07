Entella, le curiosità della sfida contro il Cittadella

Siamo giunti alla fine anche di questa Serie B. Venerdì l’ultima giornata della regular season. Ultimi verdetti da scrivere, tra posizionamenti playoff, salvezze, playout e retrocessioni dirette. L’Entella, già salva con un turno d’anticipo, affronterà al ‘Comunale’ un Cittadella desideroso di migliorare ulteriormente la propria zona playoff e, chissà, magari di accedere direttamente alle semifinali. Fischio d’inizio alle ore 21:00, andiamo a conoscere alcune curiosità di questa stagione del ‘Citta’.

Punti e statistiche

Il Cittadella si trova al momento alla quinta posizione della classifica di Serie B, a 55 punti. È preceduto alla quarta posizione dal Pordenone a quota 57: se dovesse vincere contro l’Entella, con conseguente sconfitta dei Ramarri a Cremona, la squadra di mister Roberto Venturato si piazzerebbe alla quarta posizione accedendo direttamente alle semifinali playoff, insieme allo Spezia. In caso di pareggio del Pordenone e vittoria del Cittadella a Chiavari, con entrambe le squadre a 58 punti, alle semifinali accederebbe la squadra di Attilio Tesser per gli scontri diretti a favore. Per il resto, gli avversari dei biancocelesti di venerdì hanno segnato finora 46 reti, subendone 47; l’Entella, dodicesima in classifica a quota 48, ne ha messi a segno 44, con 47 al passivo.

Avversari da tenere d’occhio

Il pericolo numero uno per Chiosa e compagni sarà proprio il grande ex della sfida: Davide Djily Diaw. L’attaccante classe ’92, che con l’Entella tra il 2016 e il gennaio 2019, tra tutte le competizioni, ha collezionato 53 presenze e 9 gol totali, in questo campionato è a quota 13 gol nella classifica marcatori. A seguire, per la squadra di Venturato, capitan Manuel Iori con 8 reti.

Per quanto riguarda i migliori assistmen dei nostri avversari, ci sono tre giocatori tutti a quota 4: Amedeo Benedetti, lo stesso Diaw e Marco Rosafio. Benedetti è anche il recordman di tutta la B per cross fatti: ben 208.

Ultimi 5 precedenti tra le due squadre

Le ultime 5 sfide tra Entella e Cittadella dicono 3 vittorie per i biancocelesti e 2 per il Citta. Precisamente:

Cittadella-Entella 2-1, 30/12/16

Entella-Cittadella 4-1, 18/05/17

Cittadella-Entella 0-1, 30/09/17

Entella-Cittadella 0-1, 27/02/18

Cittadella-Entella 1-3, 29/12/19: gara d’andata di questo campionato

Ultime 5 partite di Serie B

Il Cittadella è reduce da una vittoria (Venezia, nell’ultimo turno) e 4 sconfitte (Crotone, Salernitana, Ascoli e Chievo). L’Entella, dal canto suo, da una vittoria (Empoli), tre pareggi (Chievo, Pisa e Spezia) e una sconfitta (Perugia).