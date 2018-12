Genoa, l’ex Gasperini: emozione tornare al Ferraris

Parole uscite dal cuore in settimana ricordando i trascorsi nel club più antico in Italia.

Un’esperienza che ha marcato la carriera di Gasperson, decollata proprio con i successi conquistati sulla piazza rossoblù. Un binomio vincente formato per una vita, in termini calcistici, con il presidente Preziosi. “E’ sempre una grande emozione ritornare a Genova. Conservo tanti bei ricordi. Il Genoa? Una buona squadra con giovani interessanti. Ho molta stima di Prandelli, può portare tranquillità e aprire un nuovo ciclo”.

Oggi nella conferenza di Zingonia, prima dell’allenamento e la partenza per la Liguria, il tecnico nerazzurro ha messo a fuoco altri concetti. “Il Ferraris è uno di quegli stadi in cui serve presentarsi pronti, non è possibile sbagliare approccio. Il Genoa ha raccolto meno di quanto meritasse. Abbiamo dimostrato in trasferta di avere personalità in queste partite e questi anni, dobbiamo sintonizzarci su questa lunghezza d’onda”.