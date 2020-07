Ultimo allenamento oggi pomeriggio al Gianluca Signorini di Pegli prima della sfida Genoa-Lecce, in programma oggi alle ore 19.30 allo stadio Luigi Ferraris. Esercitazioni tattiche e partitella a ranghi misti per i rossoblù, guidati dal tecnico Davide Nicola e dal suo staff. Al termine, come alla vigilia di ogni sfida casalinga, la squadra ha raggiunto il ritiro. Sfida importante quella di domani, come ha spiegato Nicola alla vigilia, ribadendo l’impegno del gruppo e la sua compattezza, elementi fondamentali per raggiungere l’obiettivo stagionale che è prerogativa di tutto l’ambiente genoano. Per la partita di domani convocati tutti i giocatori, tra questi anche Cassata, Romero e Sturaro, che nei giorni scorsi avevano accusato alcuni problemi fisici: se domani arriverà il via libera dello staff medico e tecnico anche loro potranno essere disponibili per la sfida contro il Lecce.