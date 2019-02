E’ in corso al Ticket Office del Genoa Museum and Store, nelle ricevitorie Ticketone e sul sito www.ticketone.it la prevendita dei bifglietti per Genoa-Lazio, partita in programma domenica allo stadio Ferraris (ore 15). Sono già quasi 500 i tagliandi acquistati dai supporter della squadra della capitale, che hanno tempo sino alle ore 19 di sabato, senza necessità di possedere la tessera del tifoso, per procedere all’acquisizione. Anche domenica i sostenitori del club fondato nel 1900 potranno comunque comperare i tagliandi direttamente ai botteghini dello stadio, in via Monnet (fronte Tribuna), per tutte le tipologie di biglietti a eccezione del settore ospiti.

Questi i prezzi base (*tariffa Under 16): Tribuna Inferiore Centrale: 80 euro (*40), Distinti: 30 euro (*15), Gradinata Sud: 20 euro (*10), Settore 5: 20 euro (*10), Settore Ospiti: 20 euro (*10).