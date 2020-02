Genoa-Lazio, Cassata: La nostra forza è il gruppo

“La prestazione c’è stata. Sono sicuro che continuando così, seguendo il mister, riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi. Siamo ben calati nella corsa alle posizioni che vogliamo raggiungere. Tutti ci sentiamo utili alla causa e questa è la nostra forza: siamo un gruppo affiatato e unito”. Queste le parole di Francesco Cassata al termine di Genoa-Lazio. Un gol da cineteca con un ricamo a giro da fuori area, una dinamo inesauribile a centrocampo per novanta minuti e passa. Prestazione, come quella di tutta la squadra, che non è passata inosservata. “Gli applausi a fine partita ci inorgogliscono; con questo clima, è come se in campo fossimo in dodici. Meriti e demeriti? Grandi complimenti per il risultato vanno alla Lazio, ma anche al Genoa, per essere riusciti a mantenere la partita in bilico fino alla fine contro una squadra in lotta per lo scudetto”.