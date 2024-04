Genoa-Lazio 0-1, le Aquile rovinano il compleanno al Grifone

La Lazio al Luigi Ferraris nell’anticipo della 33^ giornata, rovina il compleanno al Genoa e s’impone per 1-0, portando a casa la sua seconda vittoria consecutiva.

Ora la Lazio è al sesto posto con 52 punti e si rilancia in chiave europea. Il Genoa, invece, resta dodicesimo a quota 39.

Il Genoa in campo si presenta in maglia dorata per festeggiare i 130 anni del club ed è subito pericoloso con Ekuban che salta Gila ma di sinistro manda sull’esterno della rete al 5’.

Poi ci prova Retegui che conclude di poco alto. Ci prova poi la Lazio con Felipe Anderson con un tiro che, però, termina a lato.

Poi ci riprova Retegui dalla lunga distanza ed Ekuban che, egoisticamente, spreca.

Nel secondo tempo la Lazio attacca con Luis Alberto che, dapprima impegna Martinez con un piatto destro in diagonale, poi al 67’ con l’assist di Kamada, porta la palla in rete: è lo 0-1.

Il Genoa ci prova, ma il risultato non cambia.

Il tabellino

Genoa-Lazio 0-1

Marcatori: 67′ Luis Alberto (L)

Genoa (3-4-1-2): Martinez; Vogliacco (34′ st Sabelli), De Winter, Vasquez; Spence, Frendrup (43′ st Thorsby), Strootman (22′ st Badelj), Martin; Gudmundsson; Ekuban (22′ st Ankeye), Retegui. A disp.: Leali, Sommariva, Cittadini, Pittino, Haps, Bohinen, Papadopoulos. All.: Gilardino.

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale (1′ st Romagnoli), Gila; Lazzari (36′ pt Hysaj), Vecino, Kamada, Marusic; Luis Alberto (41′ st Rovella), Felipe Anderson (22′ st Cataldi); Castellanos (22′ st Pedro). A disp.: Renzetti, Sepe, Pellegrini, Isaksen. All.: Tudor.

Arbitro: Feliciani

Ammoniti: Casale, Cataldi (L), Vogliacco (G)

Recupero: 1’ p.t; 4’ s.t.