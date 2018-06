Genoa, Laxalt e Hiljemark i Grifoni mondiali

Meno di dieci giorni all’inizio dei giochi. Con l’Italia di Criscito e Perin confinata nel ruolo di semplice spettatrice.

Con la Svezia di Hiljemark e l’Uruguay di Laxalt, inseriti entrambi nella lista definitiva dei convocati per la kermesse, a rappresentare il Grifone e calamitare occhi interessati. In questi giorni le 32 qualificate stanno rifinendo i dettagli, in attesa dello sbarco a Russia 2018. Il massimo palcoscenico calcistico si prepara ad alzare il sipario, con lo spettacolo messo in scena ogni quattro anni. Le ultime amichevoli prima del debutto. Sono giornate intense per il centrocampista svedese, atteso dai test con la Croazia (il 7) e il Perù (il 9). E per l’esterno mancino prossimo, tra poche ore, al match con la sua selezione contro l’Uzbekistan.