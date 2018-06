Genoa, Izzo: numeri da difensore 2.0

Segni particolari? Marca come un difensore. Corre come un centrocampista. Dribbla come un attaccante. Per non parlare delle uscite palla al piede. Mica è un caso che pure le porte della Nazionale, nel recente passato, si siano aperte per Armando Izzo. Pur senza la continuità di partite che avevano caratterizzato le stagioni precedenti, il n° 5 del Grifone è riuscito a mettere assieme dati e numeri di assoluto rilievo. In sole sedici presenze, bagnate da un gol, la sua fama di recupera palloni si è confermata. Sono stati 74 gli interventi risolutivi. Quarto nel team per media di chilometri percorsi (10,673), dietro a Bertolacci, Hiljemark e Laxalt. Trentadue i falli subiti in 1469 minuti effettivi di gioco. Il prototipo del difensore moderno.