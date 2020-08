Genoa, lavori intensi sotto gli occhi di mister Maran

Subito doppie sedute come pane quotidiano. Si lavora dal mattino alla sera al ‘Gianluca Signorini’, l’intermezzo del pranzo in ritiro con il via vai dei trasferimenti. Gli allenamenti continueranno a ritmo serrato lungo il fine settimana, il primo dopo la ripresa di giovedì. Un’altra giornata intensa per mister Maran. L’allenatore ha varcato il cancello del Pio tra i primi per riunire i suoi uomini e portare buonumore. Un marchio di famiglia. Una giornata non stop anche per lo staff tecnico e i giocatori, impegnati tra palestra e campi nel primo round giornaliero. A Villa Rostan fervono intanto i preparativi del gruppo dirigenti per l’allestimento della squadra che verrà. Gli aggiornamenti bollono in chiave mercato. Aspetti logistici, organizzativi, regolamentari, sportivi, istituzionali. La carne sta rosolando al fuoco.