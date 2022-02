Genoa, l’arbitro della gara contro l’Inter è Chiffi

La partita allo stadio Ferraris tra Genoa e Inter, in programma venerdì (ore 21) e valida per l’ottava giornata del girone di ritorno, è stata affidata alla direzione arbitrale di Daniele Chiffi, appartenente alla sezione A.I.A. di Padova. Gli assistenti indicati dalla C.A.N. sono Emanuele Prenna (sezione di Molfetta) e Valerio Vecchi (sezione di Lamezia Terme). Quarto ufficiale Andrea Colombo della sezione di Como. La direzione della video assistenza è stata assegnata a Paolo Mazzoleni (sezione di Bergamo, Arbitri VMO), in collaborazione con Alessio Tolfo (sezione di Pordenone).