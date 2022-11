Genoa, l’alternativa a Blessin è il ritorno di Andreazzoli

Dopo gli ultimi scarsi risultati il Genoa starebbe attentamente valutando la posizione di Alexander Blessin sulla panchina rossoblù.

Il club ligure non sarebbe affatto soddisfatto del rendimento della squadra, ma potrebbe comunque dare al trainer tedesco qualche altra partita a disposizione. In ogni caso, le valutazioni sull’operato dello stesso sarebbero già in corso: il nome che circolerebbe con insistenza in queste ore, sarebbe quello di Aurelio Andreazzoli, al momento senza panchina dopo la fine dell’esperienza alla guida dell’Empoli, e già alla guida del Grifone nella stagione 2019/2020, prima dell’esonero dopo appena otto partite per gli scarsi risultati conseguiti.