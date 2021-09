Genoa, la probabile formazione ed i dubbi per Cagliari

Il Genoa si prepara alla trasferta in Sardegna contro il Cagliari con problemi di abbondanza.

Complice i tanti acquisti negli ultimi giorni di mercato, la probabile formazione del Genoa è un rebus. In attacco parte favorita la coppia Caicedo-Destro ma restano comunque in corsa Pandev e Ekuban. In difesa Ballardini dovrebbe affidarsi al trio Vanheusden, Biraschi, Criscito dato che Maksimovic non è ancora al meglio. A centrocampo ballottaggio in ogni ruolo o quasi. A destra Ghiglione è leggermente favorito su Sabelli, stesso discorso a sinistra fra Cambiaso e Fares. In mezzo quattro giocatori per tre maglie con Rovella che al momento parte dietro a Sturaro, Badelj ed Hernani.

La probabile formazione – Sirigu, Vanheusden/Maksimovic, Biraschi, Criscito; Ghiglione/Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani/Rovella, Cambiaso/Fares; Caicedo/Ekuban, Destro/Pandev.