Spezia, contro l’Udinese le Aquile ritornano a casa

Lo Spezia Calcio ha annunciato la conclusione dei lavori dello Stadio Alberto Picco, che riapre al pubblico con la terza giornata di Serie A contro l’Udinese.

“E’ con grande soddisfazione che lo Spezia comunica che, grazie all’efficace sinergia con il Sindaco e con le autorità locali, è stata completata la ristrutturazione della “Curva Piscina” dello stadio Alberto Picco, in anticipo sui tempi previsti. La prima fase del progetto triennale voluto fortemente dalla famiglia Platek fin dal proprio insediamento, si è dunque conclusa con un incredibile successo – spiega ancora la società – Infatti la rinnovata Curva, che potrà ospitare 3176 persone divise in due settori, ha superato brillantemente le ispezioni della commissione di vigilanza e della Lega Serie A e, pertanto, a partire dalla gara casalinga con l’Udinese, in programma domenica 12 settembre alle 15:00, il Picco potrà tornare ad essere protagonista in Serie A, questa volta con il pubblico aquilotto sugli spalti”.