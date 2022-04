Genoa, la linea verde rossoblù al top in Europa

L’osservatorio calcistico CIES ha svolto un’interessante ricerca sull’utilizzo in stagione dei giocatori cresciuti nel vivaio nelle 31 massime divisioni europee e a livello mondiale. Il rapporto è dettato dalla percentuale di minuti concessi ai canterani in campionato. Il Genoa è una società che ha sempre adottato una linea verde riguardo ai giovani e proprio per questo si è piazzata come primo club italiano per utilizzo di giocatori del vivaio. Il Grifone si piazza inoltre al 14° posto assoluto in Europa, alle spalle di grandi club come Chelsea, Manchester United e Barcellona.

I rossoblù hanno una percentuale di 23,9% riguardo i minuti concessi ai canterani e con ben otto giocatori in rosa provenienti dal vivaio. Nella top 3 europea si piazzano in ordine Athletic Bilbao (Liga): 55,8%, Real Sociedad (Liga): 43,9% e Celta Vigo (Liga): 41,2%. Per quanto riguarda l’Italia ecco la classifica completa:

Genoa: 23,9%;

Spezia: 14,8%;

Sassuolo: 14,6%;

Roma: 14,1%;

Empoli: 13,9%;

Cagliari: 11,9%;

Fiorentina: 7,7%;

Milan: 7,3%;

Hellas Verona: 7,3%;

Napoli: 6,0%;

Lazio: 4,2%;

Atalanta: 3,9%;

Inter: 3,5%;

Torino: 3,5%;

Sampdoria: 2,7%;

Juventus: 2,6%;

Salernitana: 0,1%;

Bologna: 0%;

Udinese: 0%;

Venezia: 0%.