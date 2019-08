Genoa, Kouame-Pinamonti coppia gol più giovane

Una formazione giovane e sbarazzina. Quella schierata da mister Andreazzoli allo stadio Olimpico, con il puntello di elementi esperti. Dopo i primi 90’ e recuperi il Genoa vanta la coppia gol più giovane della Serie A Tim. Un record timbrato da Andrea Pinamonti, autore della rete del primo pareggio, e Christian Kouamè, che ha sigillato con la rete di testa il 3-3 definitivo. Sono loro i calciatori più giovani, il primo nato nel 1999 e il secondo nel 1997, tra tutti quelli scesi in campo, ad aver trovato la via del gol alla prima giornata. Spiccano tra gli ex in casa rossoblù, per i trascorsi con la viola, Romulo e Saponara.Si

