Genoa-Juve verso il tutto esaurito

Sono 700 i tagliandi ancora in dotazione per la partitissima con la Juventus. Tutti di Gradinata Sud con prezzi tra l’altro più convenienti rispetto ad altri settori, e comprensivi di tariffe scontate per Under 16 e titolari di Dna Genoa che non abbiano sottoscritto per questo campionato l’abbonamento. Non sussistono limitazioni di alcun genere alla vendita, anche per i residenti nella regione Piemonte. I biglietti sono disponibili in prevendita al Genoa Museum and Store (Ticket Office in via al Porto Antico 4: ore 10-19), nelle ricevitorie Ticketone e sul sito www.ticketone.it . In caso domenica rimanga delle giacenze, sarà possibile acquistare ai botteghini dello stadio Ferraris in via Monnet a partire dalle 10. Non è detto che ne restino.

Prezzi: I (Tariffa Intera) – D (Dna Genoa) – U.16 (Under 16)

Gradinata Sud / I: 35 euro – D: 25 euro – U: 15 euro