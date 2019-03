Genoa-Juve, prevendita a mille per il Ferraris

Tutti pazzi per l’arrivo a Genova dei campioni d’Italia, reduci dalla straordinaria impresa in Champions League. La tripletta di CR7 ha steso al tappeto l’Atletico Madrid e aperto alla Vecchia Signora la porta dei quarti. Nonostante i ritmi in cui sta marciando la prevendita, c’è ancora una buona disponibilità di biglietti per assistere al lunch-match (12:30) di domenica allo stadio Ferraris. Sono terminati i posti in Gradinata Nord, Distinti e Settore Ospiti. Restano invece possibilità per Gradinata Sud (3mila tagliandi), il Settore 5 Inferiore (500 biglietti) e Tribuna Inferiore Numerata (poche decine). Sulla base delle determinazioni dagli organi preposti, non sussistono limitazioni alla vendita anche per i residenti nella regione Piemonte. Per i titolari di Dna Genoa, che non abbiano acquistato l’abbonamento 2018/19, è riservata una tariffa scontata rispetto al prezzo pieno.

Dove acquistare i biglietti

Genoa Museum and Store – Ticket Office (via al Porto Antico 4): orario continuato 10-19 aperto tutti i giorni tranne lunedì

Ricevitorie Ticketone su tutto il territorio nazionale

Canale on-line www.ticketone.it

Prezzo base biglietti e tariffe istituite

Prezzi: I (Tariffa Intera) – D (Dna Genoa) – U.16 (Under 16)

Gradinata Sud / I: 35 euro – D: 25 euro – U: 15 euro

Settore 5 / I: 35 euro – D: 25 euro – U: 15 euro

Tribuna Centrale / I: 150 euro – D: 120 euro – U: 70 euro