Genoa, infermeria: esiti esami per Criscito e Biraschi

Esami in casa Genoa. Sono arrivate novità, sull’infortunio di Mimmo Criscito e Davide Biraschi.

Questo l’esito, comunicato dal sito ufficiale: “Allenamenti individuali per tutta la rosa a disposizione dell’allenatore Davide Ballardini e del suo staff, mentre gli esami strumentali hanno permesso di avere il quadro completo dei problemi fisici accusati nei giorni scorsi da Mimmo Criscito e Davide Biraschi. Per Criscito nessuna lesione, ma è stato evidenziato un edema del soleo. Per Biraschi, invece, si tratta di una lesione di secondo grado al muscolo ileopsoas”. Stagione finita salvo sorprese per Biraschi, mentre Criscito salterà il Sassuolo e l’infrasettimanale col Bologna, proverà a tornare entro fine campionato.