Mercato Samp, futuro incerto per Keita Balde

Quale è il futuro dell’ex Inter Keita Balde alla Samp.

Il club doriano pensa di chiedere una dilazione di pagamento al Monaco. Ma resta il problema ingaggio alla Sampdoria? Inizialmente protagonista, ma nella seconda metà di campionato il numero di presenze dell’attaccante ghanese si è ridotto a vista d’occhio. Per Ranieri i titolari sono diventati Quagliarella e Gabbiadini, ma per il futuro la Sampdoria non ha chiuso le porte alla permanenza dell’ex attaccante di Lazio e Inter. E proprio in chiave nerazzurra, la Sampdoria si prepara alla serata d’onore a San Siro, contro l’Inter appena laureata campione d’Italia.