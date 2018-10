Genoa, il programma delle Giovanili nel week end

In pausa il campionato Primavera, il fine settimana si concentra sulle partite dell’Under 17 di Luca Chiappino, l’Under 16 di Marco Oneto e l’Under 15 di Davide Brunello.

Oltre che sulla partecipazione a tornei e amichevoli da parte delle altre squadre, e la gara dell’Under 17 femminile di Cristiano Francomacaro, che farà visita al Brescia. Per le rappresentative del comparto rossoblù è stato un inizio di stagione positivo in termini di indicazioni e risultati. Non si può però abbassare la guardia, visto il livello delle competizioni che frappongono avversari di valore giornata dopo giornata.

L’Under 17 affronta in casa il Livorno da (unica) imbattuta nel girone, forte del secondo posto e del miglior attacco. Ostacolo Juventus, nella doppia trasferta di Vinovo, sia per l’Under 16 che occupa il terzo gradino della graduatoria, che per l’Under 15, seconda a tre lunghezze proprio dalla squadra bianconera capolista. A fare buon peso le convocazioni nelle nazionali azzurre giovanili per il portiere Russo, i difensori Candela e Raggio e il centrocampista Nicolò Rovella.